Familien in Dormagen : Stadt stellt neue Familien-App vor

Martina Hermann-Biert, Leiterin des Familienbüros, und Bürgermeister Erik Lierenfeld stellen die neue Familien-App der Stadt Dormagen vor. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Werdende und junge Eltern finden in der App des Familienbüros virtuelle Unterstützung zu Fragen rund ums Kind in Dormagen. Das niederschwellige Angebot ist für alle Nutzer kostenlos.

Von Cornelia Brandt

Das Leben mit Kind verlangt Organisationstalent und stellt Eltern vor viele kleine und größere Herausforderungen. Denn auch in Sachen Kindererziehung gilt: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Um werdende und junge Eltern zu unterstützen, hat das Familienbüro der Stadt Dormagen jetzt seine neue Familien-App vorgestellt, die unter anderem über Bildungs- und Beratungsangebote sowie Kontaktdaten wichtiger Anlaufstellen und Einrichtungen informiert und so einen weiteren Baustein im „Dormagener Modell“ bildet. Die App ist ein niederschwelliges Angebot, das dank der weiten Verbreitung von Smartphones nicht nur, aber auch bildungsferne Familien erreicht und so die Chancengleichheit erhöht und Integration vereinfacht. Das Dormagener Modell ist ein Präventionsangebot zur frühen Förderung, Minderung und Vermeidung der Folgen von Kinderarmut. Als Leuchtturm-Projekt hat es inzwischen deutschlandweit viele Nachahmer gefunden.

„Die Familien-App richtet sich vor allem an werdende und junge Eltern“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Neben wichtigen Informationen zu Schwangerschaft und Geburt finden sich dort auch alle wichtigen Ansprechpartner rund um das Thema Familie. Für uns als kinderfreundliche Kommune ist die App ein weiteres wichtiges Instrument, um die Dormagener Familien noch besser zu unterstützen.“. So finden sich für werdende Eltern etwa Infos zu Hebammen und Frauenärzten, aber auch zu Kindertagesstätten. Denn immer mehr werdende Eltern melden inzwischen ihr Kind noch vor der Geburt für die Wunscheinrichtung an.

Info So kommen Interessierte an die neue App Kostenlos Die Familien-App ist ein kostenloses Angebot der Stadt Dormagen. Herunterladen Sie kann ab sofort im Google Play Store oder im AppStore heruntergeladen werden. Hilfestellung Bei Fragen zu oder technischen Problemen mit der App erhalten Interessierte und Nutzer Hilfe per E-Mail an familienapp@stadt-dormagen.de.

„Ein weiteres tolles Feature ist, dass Eltern über die Familien-App aktuelle und allgemeine Informationen wie beispielsweise zur anstehenden Einschulungsphase oder Kinderimpfung sowie Hinweise zu verschiedenen Notfallsituationen bekommen“, sagt Martina Hermann-Biert, Leiterin des Familienbüros. In einer „Checkliste“ können Name und Geburtsdatum des Kindes eingegeben werden, und die App erinnert dann automatisch rechtzeitig an die anstehenden Vorsorgeuntersuchungen.

Auch die beiden Elternbegleitbücher „Erste Schritte“ und „Willkommen im Leben“, sind in der App zu finden. Und das gleich in mehreren Sprachen: neben Deutsch auch auf Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Griechisch, Kroatisch, Türkisch und Arabisch.

Ob es die gesamte App in Zukunft auch in weiteren Sprachen außer Deutsch geben wird, sei eine Kostenfrage, sagt Stadtsprecher Jonathan Benninghaus: „Es ist eine politische Entscheidung. Das Budget dafür muss freigegeben werden.“ Ein Beschluss, der auch davon abhänge, wie die App anläuft. Man freue sich daher über Feedback der Nutzer, um das Angebot der App passgenau optimieren und erweitern zu können.

„Wir stehen in ständigem Austausch mit anderen Kommunen“, sagt Benninghaus. Die Fachleute träfen sich regelmäßig und tauschten sich über neue Ideen aus. So, wie das Dormagener Modell Vorbild für andere Kommunen ist, sei die Dormagener Familien-App die Weiterentwicklung einer Idee aus anderen Städten. „In Gelsenkirchen gibt es zum Beispiel eine Baby-App. Wir haben die weitergedacht und auf Dormagen optimiert.“

Mit dem Ergebnis der App zufrieden ist auch der Projektverantwortliche der Stadt Dormagen, Jonas Ziethen. Er sagt: „Neben dem inhaltlichen Mehrwert der App war auch das Thema Datenschutz für uns sehr wichtig“, durch die Familien-App werden durch die Stadt keine personenbezogenen Daten verarbeitet. „Eingegebene Daten werden auf den mobilen Endgeräten der Nutzer lokal gespeichert und können nicht von den Mitarbeitern der Stadt eingesehen werden.“