Familien in Dormagen : Parteien schalten sich in Spielgeräte-Abbau-Streit ein

Dormagen Die SPD hat Vivawest geschrieben und für Patenschaften mit den Mietern geworben. Zudem sei das Aufstellen mobiler Spielgeräte weder in der Hausordnung noch im Mietvertrag untersagt. Die CDU will eine Spielplatz-Anzahl-Prüfung.

Die SPD hatte bereits vor einer Woche einen Brief an die Vivawest mit der Bitte, diese Entscheidung zu überdenken, geschrieben. Dabei zeigten sich die Dormagener Genossen „erfreut über die Entwicklung des nachbarschaftlichen Wohnens im Quartier rund um die Goethestraße“ und das generationenübergreifende Miteinander der Mieter. Das ergaben auch die Gespräche des jugendpolitischen SPD-Sprechers Michael Dries am 26. Juni mit Anwohnern, die mit ihren Kindern für ihre Spielgeräte kämpfen.

Überraschend für die SPD sei die Aufforderung auch deswegen, weil Vivawest in anderen Städten selbst an der Entwicklung von Nachbarschaftskonzepten mitarbeite und Patenmodelle anbiete. „Wir würden uns freuen, wenn Sie in Dormagen ähnliche Lösungen finden würden“, so die SPD um Fraktionschef Andreas Behncke. Sicher sei es möglich, „Paten zu finden und mit ihnen Vereinbarungen über die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht zu treffen, so wie Sie die Räum- und Streupflicht mit den Mietverträgen ebenfalls an Mieter übertragen haben“. Weder in Mietverträgen noch in der Hausordnung sei das Aufstellen mobiler Spielgeräte untersagt, so die SPD: „Dies wäre aber nach unserer Rechtsauffassung zur Durchsetzung einer Räumung notwendig.“