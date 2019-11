Intensivpflege in Dormagen : Der kleine Ruben kann nicht ohne Hilfe atmen

Rheinfeld Mutter, Vater, vier Jungs und Hündin Leni – das ist Familie Göttlinger aus Rheinfeld. Ruben, fast drei Jahre alt, hat eine Stimmband-Lähmung, kann nicht schmecken, nicht schlucken, kaum reden. Seine Eltern suchen händeringend Pfleger für ihren Jungen.

Ruben und Adam sind keine Frühgeburten. Sie kamen spontan in der 37. Schwangerschaftswoche im Dezember 2016 auf die Welt. Sofort wurde festgestellt, dass Rubens Atemwege nicht in Ordnung waren. Um eine Sauerstoff-Unterversorgung und daraus resultierend eventuelle Hirnschäden zu vermeiden, kam der Neugeborene drei Tage in ein sogenanntes Kühlbett. Knapp vier Wochen nach der Geburt, als keine Verbesserung auftrat, wurde er von dem Düsseldorfer Krankenhaus, in dem er lag, in eine Stuttgarter Spezialklinik geflogen. Dort wurde der Säugling am Kehlkopf operiert, weil man zunächst glaubte, der sei zu weich und verschlösse sich daher beim Atmen, wie Tobias Göttlinger erklärt. Doch schließlich war klar, dass Ruben an einer beidseitigen Stimmband-Lähmung leidet – es wurde ein Luftröhrenschnitt gemacht und ein Tracheostoma gesetzt.