Fall in Dormagen : Bei Handy-Verkauf festgenommen

Fall in Dormagen

Dormagen Beim Versuch, ein gefälschtes Mobiltelefon zu verkaufen, ist am Montagvormittag eine mutmaßliche Betrügerin in der Dormagener Innenstadt vorläufig festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 33-Jährige gegen 9.50 Uhr einem Passanten in der Einkaufsgalerie ein goldenes iPhone X zum Kauf angeboten. Der Zeuge hegte Verdacht und informierte richtigerweise die Polizei, die die Frau wenige Minuten später an der Kölner Straße stellte. Das Smartphone ist laut Polizei zweifelsfrei eine Fälschung. Die Verdächtige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen.