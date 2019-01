Vorreiter sind Schulen in Dormagen: Faire Produkte sind im Alltag präsent

Dormagen Seit anderthalb Jahren ist Dormagen eine „faire Stadt“. Viele fair gehandelte Produkte sind in der Stadt zu bekommen. Die entscheidende Triebfeder sind Schulen, an denen viele Initiativen entwickelt werden.

Beim Nikolausumzug der Ortsgruppe des Kinderschutzbundes am 5. Dezember verschenkte das Umweltteam der Stadt 270 fair gehandelte Schokoladen-Nikoläuse an die Kinder. „Damit unterstützten wir auch den Weltladen an der Kölner Straße in der Innenstadt. Die Mitarbeiter engagieren sich alle schon seit vielen Jahren ehrenamtlich für den fairen Handel“, erklärt Anke Tobies-Gerstenberg vom Umweltteam. Doch nicht nur in den Weltäden, auch in den meisten Supermärkten und Discountern sind die Produkte aus dem fairen Handel angekommen – teils in großer Angebotspalette. So bieten Hit-Markt im Gewerbepark Top-West und Rewe in Zons neben Kaffee und Tee auch Süßes und andere Lebensmittel wie Honig, Nüsse oder Chutneys an. Seit dem vergangenen Jahr kann man im „Hit“ sogar den fair gehandelten „Knechtsteden Café“ kaufen.