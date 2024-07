Kriminalität in Dormagen Taxifahrer auf Rastplatz beraubt

Nach dem Raub auf einen Taxifahrer (64) am frühen Sonntagmorgen (14. Juli) auf dem Rastplatz Esch an der Bundesautobahn 57 sucht die Polizei zwei mit schwarzen Kappen und schwarzen T-Shirts bekleidete Männer. Eine Spur führt nach Dormagen. Denn dort hatte der 64-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge die etwa 35 bis 40 Jahre alten Männer gegen 3.50 Uhr in seinem Wagen als Fahrgäste aufgenommen. Danach sollen sie ihn unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen, auf den Parkplatz gelockt haben. Laut Angaben des Fahrers umklammerte ihn dann einer der beiden Angreifer von hinten, während der Komplize zwei Handys und eine Geldbörse sowie die Goldkette des 64-Jährigen einsteckte.