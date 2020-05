Corona in Dormagen : Fahren lernen ohne Abstand

Corona in Dormagen

Dormagen Die Verkehrsregeln sind grundlegend gleich, und doch läuft in Fahrschulen seit Kurzem vieles anders. Lehrer und Schüler sind stundenlang mit Masken unterwegs, das Abholen vor der eigenen Haustür fällt aus.

Seit gut zwei Wochen dürfen Fahrlehrer ihre Schüler wieder unterrichten, nachdem sie sechs Wochen eine coronabedingte Zwangspause einlegen mussten. Die Verkehrsregeln haben sich in dieser Zeit zwar nicht geändert, aber wie überall gibt es für die Fahrschulen eine Menge Auflagen zu beachten. Das ist auch bei der Fahrschule CityDrive an der Römerstraße so.