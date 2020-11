Fahrschulen in Dormagen : Fahrlehrer fürchten neue Regeln

Fahrlehrer Kai Eichstädt von der Fahrschule „Fun“ in Dormagen ist nicht begeistert von dem, was auf ihn zukommt. Foto: J. Kessner Foto: Jasmin Kessner

Dormagen Ab dem 1. Januar werden Verordnungen in Kraft treten, die insbesondere bei den lokalen Fahrschulen zu neuen Herausforderungen führen werden. Dormagener Fahrlehrer stellen sich auf mögliche finanzielle Verluste und einen „Prüfungsstau“ ein.

Die bereits bekannte „Automatik-Regelung“, die bis zum 31. März 1986 in Deutschland galt, wird am 1. April 2021 erneut eingeführt werden. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung des Automatikführerscheins, die mit dem Eintrag der nationalen Schlüsselzahl „197“ im Führerschein gekennzeichnet sein wird. Fahrschülern wird damit die Möglichkeit geboten, ihre Fahrprüfung auf einem Automatikwagen zu absolvieren und trotzdem ein Schaltfahrzeug fahren zu dürfen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: „Fahrschüler müssen mindestens zehn Fahrstunden auf einem Schaltfahrzeug absolvieren und sich einer 15-minütigen Überprüfung des Fahrlehrers unterziehen“, erklärt Christiane Ill, Fahrlehrerin und Inhaberin der Fahrschule „ToTo77“ in Dormagen. „Daraufhin bescheinigt der Fahrlehrer, dass der Bewerber in der Lage ist, ebenfalls ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe verantwortungsvoll fahren zu können.“ Torsten Zur, ebenfalls Fahrlehrer und Mit-Inhaber der Fahrschule „ToTo77“, sieht diese Regelung eher kritisch: „In Deutschland ist die Fahrausbildung auf einem Schaltwagen noch Standard, weshalb wir nicht einschätzen können, wie groß die Nachfrage nach einem Automatikführerschein überhaupt sein wird. Die Investition in ein Automatikfahrzeug birgt also ein Risiko, da mit finanziellen Verlusten zu rechnen ist, wenn das Fahrzeug aufgrund der geringen Nachfrage kaum in Benutzung sein wird“. Laut dem Fahrlehrer sei dieses Konzept noch nicht ausgereift und er äußert die Sorge, dass eine mangelnde Schaltkompetenz der jungen Fahranfänger die Verkehrssicherheit gefährden könnte.

Fahrlehrer Kai Eichstädt, Inhaber der Fahrschule „Fun“ in Dormagen, sieht darüber hinaus eine weitere Problematik: „Der Kauf eines Automatikfahrzeuges geht mit der Frage nach der Investition in ein Elektroauto einher. Jedoch gibt die Infrastruktur in Dormagen diese Möglichkeit nur bedingt her, da bislang zu wenige Ladestationen zur Verfügung stehen. Ich würde mir wünschen, dass sich das zukünftig ändert, um den Umstieg zu erleichtern“. Hinzu kommt, dass jedem Fahrlehrer, abgesehen von dem Fahrzeug mit Schaltgetriebe, ein Automatikwagen zur Verfügung gestellt werden müsste. Die Fahrschulen hätten mit höheren Ausgaben zu kämpfen, die sich schließlich im Anstieg der Preise für Fahrstunden bemerkbar machen würden.

Info Neue Regeln ab 1. Januar Fahrprüfung Die erste Fahrprüfung der Welt fand am 14. August 1893 in Paris statt. Der Polizeipräsident Louis Lépine ordnete an, dass jeder Autofahrer eine Fahrprüfung ablegen muss und jedes Gefährt ein Nummernschild erhalten soll. Elektronische Lernstandsbeurteilung Die elektronische LernstandsBeurteilung (eLBe) ermöglicht es Fahrlehrern künftig zu dokumentieren, wann welche Lehr-Lernaufgaben in der fahrpraktischen Ausbildung trainiert wurden. Außerdem bietet eLBe die Möglichkeit, zu beurteilen, auf welchem Fahrkompetenzniveau sich Fahrschüler befinden. Dabei werden die Bewertungskriterien und die Anforderungsstandards der Fahrprüfung berücksichtigt.

Eine weitere Veränderung wird das sogenannte „elektronische Prüfprotokoll“ sein, das offiziell ab dem 1. Januar zum Einsatz kommen wird. „Die gesamte Prüfungsfahrt wird mithilfe eines Tablets dokumentiert, um dem Prüfling eine detaillierte Rückmeldung zu ermöglichen und die Prüfungsfahrten zu vereinheitlichen“, erklärt Arne Böhne, Führerscheinexperte vom TÜV Rheinland. „Die Prüfungsfahrten aller Klassen werden dadurch teurer und dauern länger, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen“.