Streit in Dormagen geht weiter Fahrradstraße - Erbentag beantragt Berufung

„Die Gründe, die gegen eine Fahrradstraße sprechen, sind sehr durchgreifend“, sagt Pamatat. Der Deichverband sieht sich durch die Umwidmung der Deichstraße, die sich seinem Eigentum befindet, in seinen Rechten beeinträchtigt. Das hatte das Gericht in Düsseldorf anders gesehen. Ferner wurde der Antrag auf Entwidmung gestellt. Das heißt, es ist das Ziel von Deichverband bzw dessen Gremium Erbentag, dass aus der öffentlichen Straße eine Privatstraße wird, die dann an Wochenenden auch Beschränkungen in der Nutzung unterliege. Pamatat: „Die Deichstraße kann nicht auf Dauer öffentlich bleiben.“ Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang spielt der Hochwasserschutz. „Der Deichverband sieht durch die Umwídmung zur Fahrradstraße Beeinträchtigungen für den Deichschutz. Beim Hochwasserschutz aber muss er völlig frei bleiben.“