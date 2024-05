Verkehr in Dormagen Fahrradstellplätze am Nievenheimer Bahnhof sollen verbessert werden

Die Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Nievenheim, oder besser gesagt deren Zustand, sind der SPD-Fraktion in Dormagen ein Dorn im Auge. Anlässlich des Umweltausschusses stellten die Sozialdemokraten daher einen Antrag zur Verbesserung jener Abstellanlagen. So hätten sich insbesondere in den Wintermonaten die „Diebstähle und Beschädigungen von abgestellten Fahrrädern“ gehäuft. Um die „Sicherheit und Attraktivität des Radverkehrs zu fördern“, erfragte die Fraktion bei der Stadtverwaltung unter anderem eine „offizielle Einschätzung durch das Ordnungsamt und der örtlichen Polizei zur Häufigkeit von Diebstählen und Beschädigungen im Bereich der Fahrradabstellanlagen“. Zudem war die Verwaltung aufgefordert, verschiedene Maßnahmen wie beispielsweise die Installation von angemessener Beleuchtung oder die Überwachung des öffentlichen Platzes zu prüfen.