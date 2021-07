Fahrrad und Roller in Dormagen gefunden : Polizei sucht Besitzer möglichen Diebesguts

Fahrrad und Roller in Dormagen gefunden

Dormagen Ein Mann ließ Fahrrad und Tretroller an der Kreisstraße 12 zurück und flüchtete.

In der Nacht zu Freitag, 9. Juli, hat ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei gerufen. Bei seinem Rundgang an der Kreisstraße 12 war er auf einen Mann getroffen, der daraufhin geflüchtet war und einen Tretroller und einen Rucksack hinterlassen hatte. Die Polizisten stellten nach eigenen Angaben beides sicher. In dem Rucksack befand sich ein Bolzenschneider. Zudem lag etwa 20 Meter weiter ein Kinderfahrrad (Actimover figures).