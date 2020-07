Fährhaus Zons : So lief das „Corona-Konzert“ mit der Band Rabaue

Zons Tische auf Abstand, keine Ansprachen, Mund-Nasen-Schutz beim Verlassen der Plätze, aber trotzdem ein geselliger Abend mit stimmungsvoller Musik: Rabaue trat in Zons auf. Und ab und zu wurde dann doch mitgesungen.

Auch in Corona-Zeiten klappt es mit einem Konzert im Bierzelt im Fährhaus Zons ausgezeichnet. Noch bevor eine Stunde später die Rabaue in die Saiten griffen und sangesfreudig schwungvolle Weisen aufspielten, war das Bierzelt am Freitagabend schon gut gefüllt. „Trotz Corona“, wünschte sich Fährhauswirt René Schuch, „soll es ein geselliger Abend werden.“ Gut hundert Gäste kamen.

Wegen der großen Nachfrage hatte die Kölner Kultband ihre ausgelosten Auftritte im Rheinland von 15 auf 20 erhöht. Und einen Lostreffer erzielte das Fährhaus, ebenso wie der Klosterhof Knechtsteden, die zweite Dormagener Station der Rabaue am Sonntag. Sich von Corona nicht die Show stehlen zu lassen, darauf kam es an. Das Fährhaus „mit einer innovativen, saisonal wechselnden Küche“, so René Schuch. Sie ist ziemlich genau an der bemerkenswerten Grenze zwischen Kölsch und Altbier gelegen, wobei Ersteres als der Renner gilt.