Fähren in Dormagen : Das Erfolgskonzept des „Piwipper Böötchens“

Rheinfeld/Monheim Mehr als 35 Jahre gab es keine direkte Verbindung zwischen dem Dormagener Stadtteil Rheinfeld und Monheim. Das änderte sich, nachdem die rund 150 Mitglieder des Vereins „Piwipper Böötchen“ durch viel Engagement diese Fährverbindung wiederbelebten.

Der niedrige Fahrpreis von zwei Euro pro Person (mit oder ohne Fahrrad) und Fahrt trug sicher auch dazu bei, dass viele Spaziergänger und Radler die „Piwipp“ von Frühling bis Herbst nutzten. Weiterhin dürfen höchstens 25 Fahrgäste befördert werden. Locken Sonne und höhere Temperaturen viele Fahrgäste an die Anlegestellen am Landgasthas Piwipp in Rheinfeld und die Anlegebrücke in Monheim, verkehrt die kleine Fähre im Pendelverkehr, ansonsten etwa halbstündig. Rückfahrer, die bis 17.45 Uhr an der jeweiligen Fährstelle eintreffen, werden auch noch mitgenommen, wenn es wegen Andrangs später werden sollte.Damit die Überfahrten gelingen, ist der Verein neben den Schiffsführern auf rund 30 ehrenamtliche Fährhelfer angewiesen.