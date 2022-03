Fachkräftemangel in Dormagen : Erfahrene Senioren sollen helfen

Erfahrene Senioren sollen Fachkräfte-Mangel beheben. Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen Geht es nach der Zentrumsfraktion, dann könnten in naher Zukunft Senioren zurück in den Arbeitsmarkt kommen und dank ihrer jahrelangen Erfahrung eine wertvolle Hilfe in der Verwaltung sein.

Bekommen die Stadt und ihre Tochterunternehmen bald unverhofft personelle Unterstützung? In der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag Abend beschlossen die Mitglieder jedenfalls einstimmig, dass die Verwaltung beauftragt wird, mit dem Senior Experten Service (SES) in Bonn Kontakt aufzunehmen und Möglichkeiten im Bereich personelle Unterstützung durch Fachkräfte bei der Bewältigung von technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Problemen zu erörtern. Hierzu sind konkrete Bedarfe bei der Stadt zu identifizieren und Konzepte zur Entscheidung vorzulegen.

Mit diesem Ergebnis zeigte sich Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik hochzufrieden. Er sieht eine gute Chance, auf diesem Weg Lücken im Rathaus schließen zu können, was auf dem normalen Arbeitsmarkt, der in manchen Bereichen wie leer gefegt wirkt, nicht gelingt. Denn: „Die Personalsituation gerade in kritischen Bereichen wie Bauplanung und begleitende Bauausführung ist stark angespannt“, sagt Woitzik. Dies habe unterschiedliche Ursachen, zum Beispiel zahle die freie Wirtschaft besser für Fachkräfte wie Bauingenieure, auch größere Kommunen hätten mehr finanzielle Möglichkeiten. Sein Ratskollege Michael Kirbach ist überzeugt: „Wir müssen in Dormagen an vielen Stellen lernen, out-of-the-box zu denken, daher haben wir diesen Antrag bei der Stadt gestellt, den ,Senior-Expert-Service‘ anzufragen, ob man uns nicht helfen kann.“ Kirbach erklärt: „Der Senior-Experten-Service bündelt großes Potenzial ehrenamtlicher Fach- und Führungskräfte im Ruhestand aus allen Bereichen der Wirtschaft oder in einer beruflichen Auszeit, welche sich weiter einbringen wollen.“