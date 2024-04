Medizin in Dormagen Fachärztliche Verstärkung für HNO-Praxis

Neuzugang in der Hals-Nasen-Ohrenarzt-Praxis an der Krefelder Straße 1 in Dormagen: Dr. Jan Gräf, seit Juli 2021 Leitender Arzt im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), das zum Rheinland Klinikum gehört, freut sich, Dr. Lars Decker als fachlich versierten Kollegen begrüßen zu können. Der 33-jährige Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde war zuletzt am Helios Klinikum in Krefeld tätig.