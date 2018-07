Expertinnen schätzen alte Puppen und Teddys im Kreismuseum Zons

ZONS Bettina Dorfmann ist eine führende Expertin für Barbies und jüngere Puppen, Karin Schreys weiß alles über antike Puppen und Teddys.

So wie die meisten anderen Besucher, die ihre Spielzeuge und Sammlerstücke taxieren lassen wollten. Petra Uhlenbroich hat ein Püppchen auf einem Wohltätigkeitsbasar erstanden. „Ich habe höchstens fünf Euro dafür bezahlt, aber ich fand sie so hübsch“, gesteht sie. Die blonde Puppe trägt ein weißes Kleid mit blauen Akzenten, dazu einen Hut und einen Muff in Blau. Die Expertise, dieses Mal von Barbie-Expertin Bettina Dorfmann, überrascht: „Sie ist sicher 40 bis 50 Euro wert.“ Mit dabei hatte Petra Uhlenbroich die kleinere Ausgabe der Schildkröt-Inge mit gemalten Augen in einem sehr guten Zustand. „Wenn Kinder damit spielen, sind sie grellem Licht und Wasser ausgesetzt. Das macht sie blass. Aber diese hier ist in einem guten Zustand, sodass Sammler etwa 50 Euro dafür bezahlen würden.“ Noch vor einiger Zeit sei der Preis mehr als doppelt so hoch gewesen. „Dadurch, dass die Menschen, die früher mit den Puppen gespielt haben, nun in das Alter kommen, in dem sie sich davon trennen möchten, gibt es eine Flut. Das senkt den Preis“, erklärte Dormann, die selbst 18.000 Barbies ein Heim gibt und damit mehrfach ins Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde.