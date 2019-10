Prävention in Dormagen : Experten informieren über wirksamen Einbruchschutz

Dormagen Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr für Einbrüche. Umso wichtiger ist Prävention.

Wer Türen und Fenster in den eigenen vier Wänden einbruchsicher gestaltet, macht es Eindringlingen schwer. Welche Möglichkeiten es gibt, was sinnvoll und versicherungstechnisch relevant ist, darum geht es am Donnerstag, 7. November, ab 17.30 Uhr, im Großen Trausaal des Historischen Rathauses beim Themenabend „Sicher wohnen. Natürlich! In Dormagen“. Gemeinsam mit örtlichen Fachleuten richtet die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) diese Infoveranstaltung aus.