Ex-Handball-Profi Robin Teppich bietet Mundschutz an : „I love Dormagen“-Masken diese Woche auf Wochenmarkt

Dormagen Am Dienstag und am Freitag werden die Mund-Nasen-Bedeckungen mit Dormagener-Logo und Schriftzug „I love Dormagen“ von Robin Teppich auf dem Wochenmarkt vor dem Historischen Rathaus verkauft.

Auf dunkelblauem Hintergrund ist mit weißer Schrift „I love Dormagen“ und das Stadtlogo „d!“ zu sehen – als Bürgermeister Erik Lierenfeld vor kurzem einige der Mund-Nasen-Bedeckungen auf dem Wochenmarkt verteilte, griffen die Dormagener gern zu. Auch an anderen Punkten brachten die Stadtmitarbeiter die Masken unter die Leute. Am Dienstag (26.) und am Freitag (29.) dieser Woche gibt es die Chance, eine solche Dormagen-Maske für 5 Euro auf dem Wochenmarkt von 8 bis 13 Uhr zu erwerben. Reserviert werden kann die Maske unter kundenservice@spized.de per E-Mail.