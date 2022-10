Events in Dormagen : Kölsche Töne und Musicalnacht im neuen Jahr

Dormagen Von der Jubiläumsparty bis hin zur kölschen Musik auf dem Schützenplatz: schon jetzt sind für das Jahr 2023 einige Events in Dormagen geplant.

Schon jetzt hat Event-Manager Marc Pesch schon einige Veranstaltungen für das Jahr 2023 in der „Pipeline“, so können die Dormagener sich nicht nur auf eine festliche Jubiläumsparty, sondern auch wieder einmal auf die bereits bekannten Klassiker freuen.

Auch die Termine für die „Neue Kölsche Welle“ und „Vamos - das Mallorca-Festival“ stehen bereits fest. Mallorca-Freunde zieht es am 27. Mai auf den Schützenplatz. Schon jetzt stehen erfolgreiche Acts wie Chartsstürmer DJ Robin (Layla), Julian Sommer, Anna-Maria Zimmermann, Ina Colada und Lorenz Büffel fest. Fans kölscher Musik können am 28. Mai mit Interpreten wie Cat Ballou, den Paveier, Mo-Torres, den Domstürmer und „Kuhl un de Gäng“ feiern. Tickets für das Mallorca-Festival gibt es ab 19,99 Euro, Tickets für die „Neue Kölsche Welle“ ab 9,27 Euro.

Die „Dormagener Musical Nacht“ findet im kommenden Jahr am 7. Juni auf der Freilichtbühne in Zons statt. Auf dem Programm steht diesmal „Beat it - die größten Hits von Michael Jackson und im zweiten Teil „Best of Musical“. Tickets gibt es zum Weihnachtseinkauf im Onlineshop.