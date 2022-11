Event in Zons Nikolausmarkt mit verlängerten Öffnungszeiten

„Nach dem positiven Zuspruch der vergangenen Jahre war es unser Ziel, den Nikolausmarkt behutsam und verträglich wachsen zu lassen, und ich denke, das ist uns gut gelungen“, erklärt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt (SWD). Mitgewachsen sind auch die Öffnungszeiten und das Unterhaltungsprogramm. Der Nikolausmarkt ist am Samstag, 3. Dezember, von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag dann von 12 bis 20 Uhr. Zum gemütlichen Ausklang am Samstagabend wird um 19 Uhr der Sänger und Liedermacher Josh Island beitragen. Der gebürtige Brite lebt in Maastricht und tourt mit seiner Musik, einer Mischung aus Folk, Jazz und Soul, seit Jahren erfolgreich durch Europa. Spaß und Aktion für Kinder bieten an beiden Tagen die Zonser Garnison mit dem Angebot zum Bogenschießen und der Eselpark Zons mit seinen tierischen Begleitern. Ole der Elch wird zwischendurch über den Markt streifen, und am Sonntagnachmittag kommt der Nikolaus zu Besuch.