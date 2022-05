Event in Dormagen : Feierabendmarkt mit neuem kulinarischen Angebot

Dormagen Nach einem gelungenen Auftakt findet der Markt in der kommenden Woche wieder statt. Was die Besucher an dem Abend in der City erwartet.

„Wir freuen uns sehr über die tolle Resonanz nach unserer Premiere vor drei Wochen“, so Organisator Marc Pesch, „am Dienstag werden wir bei hoffentlich schönem Wetter die Besucherzahl nochmal toppen können.“ Erstmals mit dabei ist „Farmers Truck“. Der amerikanische Schulbus, der von der Düsseldorferin Sarah Quack in eine mobile Küche umgebaut wurde, sollte eigentlich bei der Premiere schon kommen. Damals musste die Betreiberin kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Burger gibt es auch bei Tailored Food aus Dormagen. Die beiden Brüder haben auf dem Rathausplatz ein echtes Heimspiel und waren beim letzten Mal restlos ausverkauft. Ein besonderes Highlight kommt am Dienstag aus Düsseldorf. Der „Trüffelmann“ kommt mit seinem Team nach Dormagen. Neu mit dabei ist am Dienstag auch „Die Biobude“. Die Betreiber versprechen Bio-Küche und Wurstspezialitäten aus Bio-Fleisch. Neben den neuen Teilnehmern warten auch bekannte Trucks auf die Besucher. So ist das „Schwabenlädle“ mit schwäbischen Spezialitäten genauso wieder mit dabei wie „Lottes Traum“, so Pinsa, Pizza und Ofenkartoffeln auf die Besucher warten. „Ellis Kölsche Küche“ zaubert kölsche Köstlichkeiten, in „Giulias süßer Welt“ werden die Besucher mit Waffeln, Cheesecake oder Eis verwöhnt. „Rolandos Churros“ hat spanische Churros dabei, Dennis Kluge von „Kluge Cocktails“ mixt Cocktails. Für alle Weinliebhaber gibt es einen Wein-Truck. Auch für Live-Musik ist wieder gesorgt: Clara Krum spielt am Dienstag vor dem Rathaus. „Dormagen köstlich“ beginnt am Dienstag um 17 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist für 22 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist frei, es gibt keine Corona-Auflagen.