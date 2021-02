Schnelles Internet in Delhoven und Hackenbroich : Offensive für Glasfaser-Ausbau in den Ortsteilen

Dormagen Auch in Delhoven und Hackenbroich ist der Ausbau des Glasfasernetzes geplant. Evd und NetCologne starteten eine Offensive. 5500 Haushalte sind betroffen.

Mit einem digitalen Informationsangebot starten die regionalen Partner die Offensive „Dormagen mach mit“. Voraussetzung für die Umsetzung des Glasfaserausbaus ist, dass „40 Prozent der Haushalte zum 15. Mai einen Glasfaser-Vertrag bei NetCologne abschließen“, so evd-Geschäftsführer Klemens Diekmann. Dies sei unerlässlich, denn für den Ausbau des Netzes in den beiden Stadtteilen nehmen die beiden Unternehmen rund 15 Millionen Euro in die Hand. „Uns ist es wichtig, dass wir als lokales Unternehmen die örtliche Infrastruktur weiter ausbauen. Hierfür brauchen wir die Unterstützung der Anwohner und haben deshalb die Aktion ‚Dormagen mach mit‘ initiiert“, erklärt Diekmann. Im Rahmen dieser Aktion werden die Kosten für den Glasfaser-Hausanschluss von evd und NetCologne übernommen.

Die evd und NetCologne haben derzeit bereits 75 Prozent des Stadtgebiets mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s erschlossen. Rund 50 Kilometer Glasfaserleitungen wurden in elf Stadtteilen bis zu den grauen Kabelverzweigern am Straßenrand verlegt. In diesen Stadtteilen wurde bisher das Netz ausgebaut: Dormagen-Mitte, Horrem, Rheinfeld, Zons, Gohr, Straberg, Nievenheim, Ückerath, St. Peter und Stürzelberg. Mit der geplanten Glasfaser-Offensive und dem Ausbau in Hackenbroich und Delhoven würden die Hausanschlüsse zukünftig zu 100 Prozent aus Glasfaser bestehen. In den letzten beiden Stadteilen ist ein FttHNetz (Fibre to the Home) geplant, bei der die Glasfaserleitungen direkt bis in die einzelnen Gebäude verlegt werden. Dadurch sollen dort zukünftig Gigabit-Geschwindigkeiten verfügbar sein.