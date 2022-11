Energie-Versorger aus Dormagen So kommen evd-Kunden an die Soforthilfe

Wer den Abschlag noch selbst überweist, z. B. mit einem Dauerauftrag, kann die Zahlung mit Fälligkeit 1. Januar 2023 aussetzen. Wird normalerweise die Abschlagssumme für Gas oder Wärme zusammen mit dem Abschlag für Strom und/oder Wasser überwiesen, kann die Abschlagssumme um den fälligen Betrag für Gas bzw. Wärme reduziert werden. Die Abschläge für Strom und Wasser sind unverändert fällig und zu zahlen. Kunden, die den Gas- oder Wärmeabschlag mit Fälligkeit 1. Januar dennoch überweisen, geht die „Soforthilfe“ nicht verloren. Der überwiesene Betrag wird dem Kundenkonto gutgeschrieben und mit der nächsten Jahresabrechnung verrechnet. In diesem Fall kommt die Entlastung also erst mit der Jahresrechnung bei den Verbrauchern an.