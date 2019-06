Evangelisches Sozialwerk in Dormagen : Spatenstich für neue Delhovener Kita

Spatenstich für die neue Kita des Evangelischen Sozialwerks in Delhoven (v.l.): Architekt Martin Reimer, Bürgermeister Erik Lierenfeld, Leiterin Ilonka Mayer, Presbyter Hartmut Belitz und Hans-Werner Wenzel vom Träger. Foto: Dieter Staniek

Delhoven Das Evangelische Sozialwerk Dormagen errichtet an der Pfauenstraße 8 in Delhoven eine viergruppige Kindertagesstätte für 70 Mädchen und Jungen. Sie soll zum 1. August 2020 bezugsfertig sein.

Kita-Plätze sind rar in Dormagen, daher freuen sich Stadtverwaltung, Politik, Träger und Eltern gleichermaßen über die Bautätigkeit des Evangelischen Sozialwerks Dormagen, das an der Pfauenstraße 8 in Delhoven eine neue Kindertagesstätte für 70 Mädchen und Jungen errichtet. Und zwar „die schönste Einrichtung mindestens in Dormagen, wenn nicht im ganzen Rhein-Kreis Neuss“, wie Hans-Werner Wenzel, Vorsitzender des Evangelischen Sozialwerks Dormagen, beim Spatenstich am Mittwochnachmittag überzeugend ausführte.

Mit der noch namenlosen Kita übernimmt der 1998 von der Evangelischen Kirchengemeinde Dormagen gegründete Verein die Trägerschaft für seine achte Kindertagesstätte, zusätzlich zu zwei Jugendzentren in Dormagen. In den vier Gruppen sollen auf drei Etagen 70 neue Kita-Plätze auf dem Grundstück direkt neben der Matthäuskirche entstehen: 26 U3- und 44 Ü3-Plätze. „Solch einen Kita-Neubau zu planen, ist spannend und hat mir viel Spaß gemacht“, erklärte Architekt Martin Reimer, der zum Beispiel den als Turnhalle zu nutzenden Multifunktionsraum etwas weiter von den Ruheräumen platziert hat.

Info Die achte Kita für das Evangelische Sozialwerk Träger Evangelisches Sozialwerk Dormagen Kitas Zu den bisher sieben Kitas in Trägerschaft des Evangelischen Sozialwerkes kommt nun die achte an der Pfauenstraße in Delhoven. Personal In den sieben Kitas werden rund 500 Kinder von etwa 90 Pädagogen betreut.

Auch wenn sich Wenzel einen Fertigstellungstermin „im Frühjahr 2020“ wünscht, geht auch er davon aus, dass alles glatt laufen muss, damit die neue Kita nach einem Jahr Bauzeit zum 1. August 2020 öffnen kann. 2018 hatte das Presbyterium den Neubau genehmigt, auch der Kreissynodalausschuss hatte das Vorhaben genehmigt. „Wir waren wohl am Anfang etwas zu optimistisch“, gibt er zu. „Aber ab heute laufen die Arbeiten sichtbar auf Hochtouren“, ergänzte Hartmut Belitz, Vorsitzender des Presbyteriums.

Mit Ilonka Mayer steht auch bereits die Leiterin der neuen Einrichtung fest. Bis zum Einzug in die Kita mit rund 900 Quadratmetern Nutzfläche in Delhoven weicht das Evangelische Sozialwerk erst einmal auf Raummodule am Familienzentrum am Chorbusch aus: An der Hackhauser Straße in Hackenbroich werden zwei U3-Gruppen in der „Villa Kunterbunt“ und bei den „Kleinen Strolchen“ eingerichtet. Dort können zum neuen Kita-Jahr 2019/20 bis zu 20 Kinder zusätzlich betreut werden. „Wir haben bereits 14 Anmeldungen“, sagt Pfarrer Frank Picht, der gemeinsam mit Wenzel das Sozialwerk führt.