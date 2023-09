Evangelische Kirche in Dormagen Gemeinde wählt neues Presbyterium

Der kommende Sonntag, 24. September, ist für die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Dormagen, die ihre zentrale Heimstätte in der Christuskirche an der Ostpreußenallee hat, ein wichtiger Tag. Dann findet dort die Gemeindeversammlung statt. Los geht es aber zunächst um 10 Uhr mit einem zentralen Gottesdienst in der Christuskirche. Im Anschluss daran folgt die Versammlung.