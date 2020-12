Kirche in Dormagen : Protestanten sagen Gottesdienste zu Weihnachten ab

Pfarrer Frank Picht will ein Zeichen setzen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Dormagen Die Weihnachtsgottesdienste in der evangelischen Kirchengemeinde Dormagen und in der evangelischen Kirchengemeinde Norf-Nievenheim finden in diesem Jahr nicht statt.

(ssc) Das teilten Pfarrer Frank Picht und Pfarrerin Daniela Meyer-Claus mit. In den katholischen Gemeinden im Dormagener Norden sollen sie stattfinden, so Pfarrer Klaus Koltermann. Sein Kollege im Süden, Pfarrer Peter Stelten, hielt sich die Entscheidung am Freitag noch offen.

„Das Presbyterium hat in einer Sondersitzung beschlossen, dass alle Gottesdienste abgesagt sind. Das gilt für alle, also auch für die Feiertage“, betonte Frank Picht von der evangelischen Kirchengemeinde Dormagen. Diese Regelung gelte zunächst bis zum 10. Januar 2021. Auch wenn es rechtlich möglich sei und die Gemeinde gute Schutzkonzepte ausgearbeitet habe, meint der Pfarrer: „Auch Gastronomen, Kulturschaffende und Einzelhändler weisen darauf hin, dass sie gute Schutzkonzepte haben. Sie müssen schließen. Aus welchen guten Gründen sollte die Kirche anders verfahren?“ Der Verzicht solle als Zeichen der Verantwortlichkeit und Nächstenliebe verstanden werden.

In der evangelischen Kirchengemeinde Norf-Nievenheim sind alle Gottesdienste ab 4. Advent bis einschließlich 10. Januar abgesagt. An den normalen Sonntagen bleibt die Kirche zu Andacht, Gebet und Gespräch unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung geöffnet. Über die Feiertage bleibt sie geschlossen; das Friedenslicht von Bethlehem kann aber dort abgeholt werden.