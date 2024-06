Europawahl in Dormagen CDU klar vorn, Grüne verlieren deutlich

In Rommerskirchen waren zur Europawahl diesmal 10.787 Männer und Frauen wahlberechtigt. Auch dort lag das Ergebnis ungefähr im Bundestrend. Großer Gewinner war die CDU, die 37,18 Prozent einfuhr und damit mit weitem Vorsprung vor der SPD landete, die es auf lediglich 16 Prozent brachte. CDU-Kreisvorsitzender Ansgar Heveling feute sich. Denn mit 4,8 Prozent den größten Zuwachs im ganzen Kreis gegenüber der Europawahl 2019. Nur relativ knapp hinter der SPD platzierte sich die AfD (13,5 Prozent). Die Grünen stürzten auch in Rommerskirchen ab und erzielten lediglich enttäuschende 9,2 Prozent. Für die FDP gab es in der Gemeinde am Ende 7,3 Prozent.