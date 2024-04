Europawahl in Dormagen 16-Jährige dürfen zum ersten Mal an die Urne

Um Jugendliche zu verantwortungsvollen Demokraten auszubilden, sei es wichtig, dass die Erwachsenen um sie herum mit gutem Beispiel vorangehen, rät Daniela Mohrs, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Dormagen. „Kinder und Jugendliche lernen am Modell“, sagt sie. In den Familien, in Jugendeinrichtungen, Schulen und anderen Institutionen sollte deshalb darüber gesprochen werden, warum es wichtig ist, zu wählen und wie so eine Wahl überhaupt abläuft, im Wahllokal oder bei der Briefwahl. Wer unsicher bei der Wahl der Parteien sei, könne den Wahl-O-Mat ausprobieren.