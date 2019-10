Brauchtum in Dormagen : Europäischer Orden ehrt Schützenhelfer

Die erste Investitur des „Noblen Orden vom Papagei“ in Deutschland hatte Ex-Bürgermeister und Ordens-Commandeur Peter-Olaf Hoffmann (l.) nach Dormagen geholt. Feierlich zog die Kanzlei in die BvA-Aula ein. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Bei einer feierlichen Investitur des „Noblen Orden vom Papagei“ in der Aula des Dormagener Bettina-von-Arnim-Gymnasiums wurden zahlreiche Menschen aus mehreren europäischen Ländern für ihre Verdienste ausgezeichnet.

Mit drei Schlägen seines Stabes auf den Bühnenboden verschaffte Zeremonienmeister Luc Borgions die nötige Aufmerksamkeit für den festlichen Einzug des Ordenskapitels der Kanzlei. Es ging sehr feierlich zu am Samstagmittag in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums in Dormagen: Rund 250 Männer und Frauen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Frankreich und Ungarn nahmen an der dreisprachig vorgetragenen Investitur des „Nobele Orde van der Papegay“, des „Noblen Orden vom Papagei“, teil – in der Mehrzahl in farbenfrohen Uniformen und Gewändern.