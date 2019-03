Gast der Senioren Union Dormagen: Europaabgeordneter Florenz referiert über Brexit

Stürzelberg Über ein volles Haus freute sich die Vorsitzende der Senioren Union Dormagen, Elisabeth Fittgen, bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Vater Rhein“ in Stürzelberg. Karl-Heinz Florenz, CDU-Europaabgeordneter für den Niederrhein, war Gastredner dieser Veranstaltung.

„Ich bin gerne der Einladung von Elisabeth Fittgen gefolgt, um aus Brüssel zu berichten. Deutschland geht es gerade wegen der Mitgliedschaft in der EU so gut wie nie, dennoch sind die Zeiten für Europa insgesamt aktuell nicht einfach“, so Florenz. Der bevorstehende Brexit stelle vor allem Großbritannien, aber auch die EU-Nachbarländer inklusive Deutschland, vor enorme Herausforderungen. „Meinungsverschiedenheiten und Streit, der aber konstruktiv geführt werden muss, ist aber normal und 28 stolze Nationen unter einen Hut zu bekommen ist entsprechend schwierig“, sagte Florenz, der seit 1989 für den Niederrhein im Europaparlament sitzt.

So schildert er unter anderem die teils zähen Verhandlungen mit den Delegierten einiger EU-Länder. Bemerkenswert seien auch die Auswirkungen des Besuchs Donald Trumps in Brüssel während des NATO-Gipfels im Sommer 2018 gewesen: Nach langem Stillstand in der gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik habe diese nach Trumps europakritischen Äußerungen anschließend an Fahrt aufgenommen. Dennoch verfolge jedes Land häufig seine ganz eigenen Interessen.