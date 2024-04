Brauchtum: Entscheidung gefallen Europa-Schützenfest kommt 2030 nach Dormagen

Die Würfel sind gefallen und die große Dormagener Schützenfamilie darf sich der Vorfreude hingeben, muss sich aber noch gut sechs Jahre in Geduld üben: Die Regionalversammlung der Europäischen Schützen (EGS) hat am Wochenende in Arnsberg beschlossen, dass das Europa-Schützenfest 2030 vom 9. bis 11. August in Dormagen stattfindet. Die Stadt setzte sich damit gegen den Mitbewerber Paderborn-Schloß Neuhaus durch. Das Fest soll, so Bürgermeister Erik Lierenfeld, unter dem Leitwort gefeiert werden: „Wir verbinden Menschen.“ Der frühere Dormagener Bürgermeister und jetzige Europa-Schützen-Generalsekretär Peter-Olaf Hoffmann hatte die Bewerbung Dormagens unterstützt.