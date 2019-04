Lesung in Dormagen : Eule Gandalf begeistert Besucher bei Buchvorstellung

Dormagen Die ungewöhnliche Kombination von Autorin und Tier zog viele Besucher in die Mayersche Buchhandlung.

Eine außergewöhnliche tierische Begleitung hatte Autorin und Falknerin Tanja Brandt, als sie in der Mayerschen Buchhandlung an der Kölner Straße ihr neues Buch „Liebe verfliegt nicht. Tierische Freunde, die immer zusammenhalten“ vorstellte. Die kleine Weißgesichtseule Gandalf war ein wahrer Blickfang für Jung und Alt.

In ihrem Buch berichtet Brandt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen ihrem Schäferhund Ingo und ihrem Steinkauz Poldi. „Angefreundet haben sich die zwei, als sie eines Tages gemeinsam bei mir im Büro waren, sagt sie und fügt hinzu: „Ich wusste nicht, was passiert, doch die Zwei blieben ruhig“. Seitdem wirke Schäferhund Ingo sehr stolz, wenn er mit dem Kauz zusammen ist. Ingo möge sonst keine anderen Tiere, seine Aufgabe mit den Greifvögeln liebt er hingegen. „Wir gehen oft gemeinsam in den Wald und suchen verletzte Tiere“, erzählt die Falknerin. Weiterhin berichtete sie von einem schönen Ausflug: „Wir machten gemeinsam einen Spaziergang am Düsseldorfer Elbsee. Als wir einem anderen Greifvogel begegneten, flog Poldi zwischen die Ohren von Schäferhund Ingo. Es signalisierte mir, dass sich die Zwei gemeinsam geborgen fühlen“. Inzwischen sei Ingo ein Eulenfan.