Eselpark in Zons Schaf Herschy ist „elendig verregt“

Peter Norff, Inhaber des Eselpark Zons, ist stinksauer: vor einigen Tagen, bei der täglichen morgendlichen Fütterung seiner Schafe an der Aldenhovenstraße in Zons, traf in fast der Schlag. Schaf „Herschy“ lag tot auf der Weide, „elendig verreckt“, beschreibt Norff. Am Weidengitter fanden sich Spuren von Kuchen und verschimmelten Brot. Was war passiert?