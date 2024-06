Esel-Orakel aus Dormagen zur Fußball EM Wie tippt Esel Milan diesmal?

Am Mittwochabend spielen Havertz und Co. gegen Ungarn. Milan hat erneut tief in sich hineingehorcht und intensiv am Stroh geschnuppert: Welches riecht nach Sieg, das an der ungarischen oder das an der deutschen Flagge? Nach kurzer Überlegung ist sich der Esel sicher: Deutschland wird gewinnen! Wie hoch, will er auch diesmal nicht verraten.