Erstes Nest in Zons entfernt Asiatische Hornisse auf dem Vormarsch

Die Meldung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) im Sommer ließ aufhorchen: 83 mal ist die Asiatische Hornisse in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen beobachtet worden – darunter in Dormagen. Im Juni hatten Bewohner eines Hauses in Zons sich an das Landesamt gewandt und ein Nest dieser eingeschleppten Hornisse gemeldet. Über die Biologische Station wurde Experte und Imker Hubert Krieger informiert, der das noch recht kleine Nest samt Königin entfernte.