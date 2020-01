Poetry Slam in Dormagen : Die heiße Schlacht am Poesie-Buffet

Florian Winkels hat den Poetry Slam in Dormagen gewonnen. Foto: Morgaine Prinz

Dormagen Zwischen Lyrik und Prosa, zwischen Kabarett und Comedy – wortgewaltig, divers und interaktiv, dabei schonungslos live. Zur Premiere hatten die Veranstalter die absoluten Stars der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene gewinnen können.

Von Vera Straub-Roeben

Johannes Floehr, Florian Wintels, Anke Fuchs und Marie Gehdannjez präsentierten mitreißende Bühnenliteratur, fesselnde Performance und bewegende Texte mit mal witzigem, mal ernstem Tenor. „Wir sind mindestens so erfreut wie überrascht, dass der 1. Dormagener Poetry Slam zu gut ankommt, mit solch einem Andrang hätten wir nicht gerechnet“, sagte Andreas Klein vom Organisationsteam. „Unser Ziel ist ganz klar, dass es sich hier etabliert.“ Mit rund 190 Besuchern war die Kulturhalle nahezu ausverkauft, Literaturfreunde jeden Alters saßen erwartungsfroh in den Reihen. „Wir sind seit etwa 15 Jahren fest in der Poetry-Slam-Szene verankert und haben geschaut, in welcher Region das Format noch nicht vertreten ist. Scheinbar haben wir in Dormagen einen Nerv getroffen.“

Durch das Programm führte der Moderator Jan Schmidt, der das Publikum in seiner witzigen und lockeren Art mit dem Prozedere vertraut machte: „Wir haben vier Poeten aus dem deutschsprachigen Raum, die alles zerbersten werden. Jeder von ihnen hat zehn Minuten Zeit, einen selbstgeschriebenen Text vorzutragen. Requisiten sind dabei verboten ebenso wie Verkleidungen. Die Leute sehen in ihrer Freizeit also genauso aus wie auf der Bühne“, kündigte er unter dem Gelächter der Besucher an. Jeder Poet durfte das Publikum, aus dem heraus sich auch die Jury ergab, in zwei Runden überzeugen, um schließlich ins Finale zu kommen. „Ihr könnt Karrieren aufbauen – oder sie vernichten“, so Jan Schmidt. Den Anfang machte Florian Wintels, auch Flori genannt. „Warum mache ich das?“, stellte er sich vor. „Ich wäre gerne ein bisschen bekannter und versuche, euch mit meinen Texten etwas mitzugeben. Denkt heute Abend mal über eure negativen Eigenschaften nach und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen.“ Frei, rhythmisch, in Versen und mit wechselnder Geschwindigkeit erzählte er die Geschichte vom Versagen - „Er war wie Jesus – nur in Scheiße“ – und konnte als Opener mit einer Bewertung im Acht-Punkte-Bereich schon gut überzeugen. Ein gut gemeinter Rat zum Schluss: „Wenn ihr nicht wisst, was ihr noch machen könnt, dann macht einfach etwas Dummes. Vielleicht bringt ihr ja Leute zum Lachen.“

„Ich hasse Altbier“, so begann der Beitrag von Marie Gehdannjez. „Ich wohne in Düsseldorf und bin bekennene Kölsch-Trinkerin. Und das ist völlig okay.“ In ihrem Text „Barfuß“ ging es darum, Ballast abzuwerfen und zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht. „Ängste, Ecken und Kanten, Gedanken – kennst du sie? Ich möchte kurze Kleider und meine Narben selbstbewusst tragen. Wer nichts an seinen Umständen ändert, darf auch nicht laut klagen.“ Sie appellierte und bewarb die Freiheit, die jeder Mensch haben sollte und wurde dafür ähnlich gut bewertet wie ihr Vorgänger.

Johannes Floehr hingegen kokettierte mit seinem nicht vorhandenen handwerklichen Talent. „Als das weiter vererbt wurde, bin ich am Genpool vollkommen vorbeigsspült worden.“ Er schrieb einen Text, mit dem er eigentlich das Handwerk würdigen wollte. „Dann hab ich gemerkt, dass es eine ziemliche Abrechnung mit meiner Familie geworden ist. Aber die ist heute Abend nicht hier, deshalb kann ich ihn vortragen.“ Für seinen Text erhielt er dann auch die ersten zehn Punkte des Abends.

Das Haar. Anke Fuchs aus Bonn befasst sich in ihren Texten mit Minderheiten. Und genau genommen ist sie selbst eine: „Ich bin eine Frau über 40 bei Poetry Slams.“ Und als Frau im besten Alter kennt sie dieses eine Haar, lang und schwarz, am Kinn, unterm Kinn, irgendwo am Hals, das einem den ganzen Abend versauen kann. „Deshalb ist die Pinzette das wichtigste Utensil der Frau ab 30 Jahre“, sagte sie. „Es ist wie PMS, Vollmond und kalte Füße zusammen – ein Fluch. Es geht uns nur gut, wenn es gerade entfernt wurde.“

Im Finale hat sich dann Florian Winkels knapp gegen Anke Fuchs durchgesetzt. Anders als in den Vorrunden gab es eine Applausabstimmung, die die Kulle zum Beben brachte. „Wir sind außerordentlich zufrieden – und auch die Slammer waren begeistert“, resümierte Andreas Klein.