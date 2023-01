Eröffnung in Dormagen Erster Bürgerwald ist gepflanzt

Trotz Nieselwetter kamen am Freitagnachmittag zahlreiche Menschen zur Eröffnung des ersten Dormagener Bürgerwaldes in der Nähe des Malerviertels II an der Reuschenberger Straße. Vor der Anbringungen der Plakate durch die jeweiligen Baumpaten richtete Bürgermeister Erik Lierenfeld das Wort an die Anwesenden.