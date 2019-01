Tierheim Dormagen: Erneut Hunde-Köder mit scharfen Klingen entdeckt

Hackenbroich Der nächste Fall, in dem ein Unbekannter Hunde-Köder mit Rasierklingen ausgelegt hat.

Am Sonntag postete das Tierheim von einem erneuten Fall: „Heute wurde erneut eine Frikadelle mit zwei Teppichmesserklingen in Hackenbroich gefunden. Von der Moselstraße kommend Richtung Wald in einem Laubhaufen.“