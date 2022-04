Rheinland Klinikum Dormagen : Bei Endometriose den Darm schonen

Serie Dormagen In diesem Teil der Ernährungs-Serie des Rheinland Klinikums Dormagen geht es um die richtige Ernährung bei der Krankheit Endometriose.

Die Endometriose betrifft sehr viele Frauen zwischen 20 und 40 Jahren, sie ist eine der häufigsten Ursachen für die weibliche Unfruchtbarkeit. Auch wenn in den vergangenen Jahren zahlreiche Behandlungsschwerpunkte definiert worden sind, dauert die Diagnose oft noch viele Jahre. Endometriose – hierbei siedelt sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum an und verursacht oft starke Unterleibsschmerzen. „Zur Behandlung stehen zurzeit im Wesentlichen nur eine hormonelle Therapie oder chirurgische Maßnahmen zur Verfügung“, erklärt Privatdozent Dr. Günter Noé, Chefarzt der Frauenklinik am Rheinland Klinikum Dormagen. Er und sein Team der Zertifizierten Endometrioseklinik sind auf die Diagnose und Behandlung von Endometriose spezialisiert. „Bezüglich einer spezifischen Ernährung gibt es bislang wenige Forschungsdaten“, sagt der Experte, „allerdings kann man in Hinblick auf das Verhalten der Erkrankung im Körper einige Empfehlungen geben.“