Nach zahlreichen Vorfällen in NRW : Verfolgungsjagd in Duisburg - Ermittler nehmen verdächtige „Lkw-Planen-Schlitzer“ fest

Rhein-Kreis Neuss Nach einer Verfolgungsjagd in Duisburg haben Fahnder verdächtige Lkw-Planen-Schlitzer festgenommen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen fanden sie mögliche Beute - darunter 27 Kisten Metaxa.

Erstmalig auf die Spur der mutmaßlichen Bande war die Polizei nach einer Tat Ende des Jahres 2018 in Dormagen-Nievenheim gekommen. Dort schlitzten Tatverdächtige an den Raststätten Ost und West insgesamt 42 Lkw auf und entwendeten Tee. Anfang des Jahres hat die Polizei dann die Ermittlungskommission „Sichel“ gegründet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelang dann der Zuschlag. Gegen 1.30 Uhr fiel den Polizisten ein verdächtiger Wagen auf, der auf die Raststätte „Allenstein“ in Gelsenkirchen an der A2 fuhr. Dort beobachteten die Beamten, dass mehrere Verdächtige an einem Lkw die Plane öffneten und die Ware verluden. Der Lkw hatte Zinn in noch unbekannter Menge geladen. Die mutmaßlichen Täter verließen den Parkplatz mit drei Fahrzeugen, darunter ein Fiat und zwei BMW-Wagen.