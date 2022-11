Fälle in Dormagen und Breitscheid Ermittlungen nach Schüssen eingestellt

Knapp zwei Monate nach den Schüssen auf eine Mutter und ihre erwachsene Tochter im Westerwald hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren eingestellt. Der Tatverdächtige soll auch der Mann gewesen sein, der am selben Tag in Hackenbroich in einem Café-Kiosk an der Neckarstraße auf einen 36-Jährigen geschossen hat. Eine abschließende Klärung des Falls im Westerwald sei nicht möglich, teilte die Behörde in Koblenz am Dienstag mit. Ebenso unklar bleibt, ob es einen Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf den 36-Jährigen in Dormagen am selben Tag gibt.