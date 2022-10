„Fremdverschulden sehr unwahrscheinlich“ : Leiche in Waldstück in Dormagen-Horrem gefunden – Ermittlungen dauern an

Horrem Ein 28-Jähriger aus Dormagen wurde am Dienstag tot in einem Waldstück in Horrem aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Als eine Frau am Dienstag mit ihrem Hund durch ein Waldstück im Ortsteil Horrem spazierte, machte sie einen grausigen Fund. Durch den Hund wurde die Dormagenerin auf eine Leiche aufmerksam und alarmierte die Polizei.