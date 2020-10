Erfindung im Chempark Dormagen : Covestro macht aus Treibhausgas Rohstoff

Ein Sportboden mit CO 2 als Rohstoff ist in Shanghai verlegt. Foto: Covestro

Dormagen Aus Treibhausgas wird Rohstoff: Das könnte in der Covestro-Zentrale im Chempark in großen Lettern die Wände zieren. Und diesem Ziel rückt der Kunststoffkonzern wieder ein Stück näher.

Nach Matratzen mit einem Anteil aus CO 2 (Kohlendioxid) kommt jetzt der Sportbodenbelag. Werkstoffhersteller Covestro hat mit der chinesischen Firma Shandong Inov NOV New Materials, einem Materialhersteller und technischen Dienstleister für Kunststoff-Sportböden, zusammengearbeitet.