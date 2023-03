Für Erdbebenopfer Dormagener Schulen schließen sich für Spendenaktionen zusammen

Es wurde ein Info-Flyer mit benötigten Sachspenden gestaltet und eine Sammelaktion an den teilnehmenden Schulen ins Leben gerufen. Die Sachspenden werden anschließend abgeholt und in das von der Stadt eingerichtete Zentrallager an der Matthias-Gießen Straße 17 gebracht. Wer ebenfalls spenden möchte, kann dies auch dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr direkt beim Zentrallager machen: Benötigt werden: Babynahrung (Milchpulver), neue Flaschen und Sauger sowie Windeln, neuwertige Baby- und Kinderkleidung (bis fünf Jahre), Hygieneartikel, Verbandskästen, Zelte, Schlafsäcke und Isomatten, funktionstüchtige Heizgeräte und Stromgeneratoren, Powerbanks und Taschenlampen.