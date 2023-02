Nach Erdbeben in Türkei und Syrien Helfer in Dormagen bündeln ihre Kräfte

Zuvor hatte Erik Lierenfeld dem Bürgermeister aus Kemer, Necati Topaloğlu, sein aufrichtiges Mitgefühl ausgesprochen und Unterstützung angeboten. „Die Bilder, die wir derzeit im Fernsehen sehen, sind fürchterlich und nicht mit Worten zu greifen. Wir denken in dieser schwierigen Zeit an die Menschen, die alles verloren haben und an jene, die in Dormagen wohnen und sich um ihre Verwandten in der Türkei sorgen. Auch wenn der Westen der Türkei nicht direkt von den Erdbeben betroffen ist, sind unsere Gedanken auch bei unseren Freundinnen und Freunden in Kemer“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Ich begrüße es sehr, dass sich in der Stadtgesellschaft bereits erste Hilfsinitiativen gebildet haben. Wir treten mit unseren Kontakten in Kemer in den Austausch, wie wir über unsere freundschaftlichen Verbindungen in der Türkei Hilfe organisieren können.“ Seit 2013 pflegt die Stadt Dormagen eine Städtefreundschaft zur türkischen Stadt Kemer im Südwesten des Landes. Göynük, mit der die Städtefreundschaft ursprünglich bestand, wurde 2014 mit dem benachbarten Kemer vereint.