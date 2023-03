Entwicklung am Silbersee Ein Meilenstein für Dormagen

Natürlich lastet ein finanz-wirtschaftlicher Druck auf der Stadt, aus dem Silbersee eine Goldmine zu machen und mit einer Vielzahl von Ansiedlungen die Gewerbesteuereinnahmen in die Höhe zu schrauben. Auf der anderen Seite war und ist allergrößte Sorgfalt beim Umgang mit der größten Umweltsünde in der Geschichte der Stadt vonnöten. Natürlich bleiben Zweifel darüber, was sich tatsächlich alles (noch) in den Sickergruben verbirgt, wie dauerhaft und stark der Gewässerschaden ist. Wenn man nicht will, dass hundert Hektar Fläche für immer vor den Toren der Stadt brach liegt und null wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt und ihre Bürgern hat, dann ist Vertrauen in die Expertise von unabhängigen Fachleuten, wie jetzt die von Ingrid Obernosterer, das einzige, was weiterhilft. Der 21. März als Sitzungstag des Umweltausschusses könnte dann vielleicht ein Meilenstein in der Stadtgeschichte werden.