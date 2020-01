Entsorgungs-Tipps : Dormagener trennen zu wenig Müll

Der (angemeldete) Sperrmüll wird ebenso wie die Restmüll-Tonne und die anderen nach Wertstoffen sortierten Tonnen von der EGN abgeholt, recycelt oder entsorgt.

Dormagen Pro Jahr produzieren die Dormagener 31.000 Tonnen Müll. Nur 18 Prozent davon kommt in die Biotonne.

Der beste Müll ist der, der vermieden wird. Getreu dieses Mottos ruft die Stadt Dormagen dazu auf, möglichst gar keinen Müll entstehen zu lassen – beziehungsweise ihn dann so zu sortieren, dass er in großen Teilen wiederverwertet werden kann. Da beim Recyceln noch „reichlich Luft nach oben“ ist, gibt die Stadt Dormagen ihren Bürgern wichtige Tipps für eine bessere Entlastung der Umwelt, da einige verunsichert sind, was die Entsorgung betrifft. Weitere Informationen zur Mülltrennung gibt es unter www.dormagen.mein-abfallkalender.de.



Mengen Allein im Jahr 2017 sind in Dormagen 31.185 Tonnen Müll angefallen. Das sind umgerechnet 473 Kilogramm Haushaltsabfälle (ohne Elektrogeräte) pro Kopf im Jahr. Damit liegt Dormagen über dem bundesweiten Durchschnitt von 462 Kilogramm. Auch bei den Zahlen für Haus- und Sperrmüll steht Dormagen mit rund 260 Kilogramm pro Kopf wesentlich schlechter da als der bundesweite Durchschnitt, der bei 188 Kilogramm liegt.



Reaktion „Die Zahlen zeigen, dass wir zu viel Müll produzieren. Und zwar vor allem zu viel nicht abbaubaren Müll“, erläutert Anna Krziwania, die bei der Stadt Dormagen im Bereich Abfallwirtschaft arbeitet. „Um das zu ändern, sollten wir unser Handeln hinterfragen. Jeder Einzelne kann etwas tun“, so Krziwania weiter. Es gehe vor allem darum, Müll zu vermeiden oder richtig zu trennen. „Denn nur so gehen wertvolle Ressourcen nicht verloren. Rohstoffe und Energie können dann in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden“, sagt Anna Krziwania.



Ressourcen Schätzungen zufolge landet etwa die Hälfte der Bioabfälle noch immer im Restmüll. Der Bioabfallanteil lag in Dormagen 2017 bei 18 Prozent, bundesweit dagegen bei immerhin 27 Prozent. Und das, obwohl gerade Bioabfälle wertvolle Ressourcen sind. Die Biotonne ist in Dormagen für diejenigen, die ein Restmüllgefäß bis 240 Liter nutzen, kostenlos. Laut Pressesprecher Max Laufer haben 11.757 der rund 25.000 Haushalte in Dormagen eine Biotonne – also etwas weniger als die Hälfte.



Biomüll Während Eierschalen, Kaffeefilter, Obst und Gemüseabfälle in die braune Tonne gehören, sollten etwa Knochen, Blumenerde sowie Steine und Sand im Restmüll entsorgt werden. Ebenfalls wichtig: Biomüll sollte möglichst trocken sein – dabei hilft auf dem Tonnenboden ausgebreitetes Zeitungspapier.



Plastikmüll In Dormagen sind im Jahr 2017 knapp 2100 Tonnen Kunststoff angefallen. „Die Verwertungspraxis des Kunststoffs liegt noch weit hinter ihren Möglichkeiten. Dennoch ist es auch hier wichtig, zu trennen. Nur so kann überhaupt recycelt werden“, betont Krziwania und gibt noch einen Praxis-Tipp: „Die Folie sollte man immer vom Becher entfernen, alles separieren, nicht ineinander füllen, damit das Material in der Sortieranlage aufgeteilt werden kann.“



Papiermüll 4360 Tonnen Altpapier sind in Dormagen im Jahr 2017 angefallen, Tendenz sinkend. Besonderheit: Die Papiertonne in Dormagen ist grün und nicht blau wie in anderen Städten. Und zwar seit 1985. Damals startete ein Pilotprojekt in den Stadtteilen Horrem und Dormagen-Nord. Ab Januar 1988 wurde die grüne Tonne dann flächendeckend eingeführt und schließlich beibehalten. Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird: Gehören Pizzakartons ins Altpapier? Ja, wenn sie nicht besonders verschmutzt sind. Ansonsten müssen sie im Restmüll entsorgt werden.