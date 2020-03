Stürzelberg : Entscheidung über Karnevalszug fällt nach Ostern

Stürzelberg Eigentlich hätte der Zug am Karnevalssonntag im Februar ziehen sollen, fiel wegen des Sturms aber aus. Ob er am 17. Mai nachgeholt werden kann, ist noch offen.

Die KG Rot-Weiß Stürzelberg will das Osterfest am übernächsten Wochenende abwarten und dann entscheiden, ob sich der anvisierte Nachholtermin (17. Mai) für den am Karnevalssonntag ausgefallenen Umzug halten lässt. Gleiches gilt für das Sommerfest auf dem Parkplatz von Edeka Büttgen am 7. Juni.