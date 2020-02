Vorfall in Dormagen : „Enkeltrick“ an 90-Jähriger verhindert

Dormagen Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte, dass eine Seniorin durch einen „Enkeltrick“ um viel Geld betrogen wurde.

(NGZ) Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte, dass eine Seniorin durch einen „Enkeltrick“ um viel Geld betrogen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilt: Am Freitag erhielt eine 90 Jahre alte Dormagenerin gegen 12.30 Uhr einen betrügerischen Anruf. Der Unbekannte vermittelte bei der Seniorin den Eindruck, aus ihrem Verwandtenkreis zu stammen. Er schilderte eine finanzielle Notlage und gab vor, möglichst schnell mehrere tausend Euro zu benötigen. Daraufhin machte sich die Dormagenerin auf den Weg zu ihrem Geldinstitut. Als die Seniorin den entsprechenden Betrag abheben wollte, wurde ein Mitarbeiter hellhörig. „Richtigerweise entschied man sich, die Angehörigen zu informieren“, so die Polizei. Während der Kontaktaufnahme stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Anrufer offenbar tatsächlich um einen sogenannten „Enkeltrickbetrüger“ gehandelt hatte. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise zur Identität der Betrüger vor. Zu einer Geldübergabe ist es nicht gekommen.

Die Polizei warnt davor, auf finanzielle Forderungen von Anrufern einzugehen. Mit den Worten „Rate mal, wer hier ist“ oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und allein lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus und bitten um Geld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht. Auf diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet, so die Polizei, die rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bekannten Nummer an. Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn ein Anruf verdächtig vorkommt.“