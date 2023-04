Energiewende in Dormagen Mehr Windkraft und Fotovoltaik-Anlagen

Die Energiewende schaffen mit deutlich mehr erneuerbaren Energien – für dieses zentrale, gesamtgesellschaftliche Ziel verändert und vereinfacht der Bundesgesetzgeber derzeit eine Reihe von Gesetzen, die auch in Dormagen wirken werden: mehr Windkraftanlagen, mehr Fotovoltaikanlagen in Bereichen, die bislang nicht zur Disposition standen. In der Sitzung des Planungsausschusses am Donnerstag erhielten die Mitglieder einen ersten Eindruck über die dynamische Entwicklung, in den nächsten Monaten und Jahren wird es für sie um Entscheidungen gehen. Die zentrale Frage: Wo können wieviele Anlagen errichtet werden?